Marchés fermiers des producteurs 2026, Place Saint-Louis, Metz (57), Metz
Marchés fermiers des producteurs 2026, Place Saint-Louis, Metz (57), Metz vendredi 24 avril 2026.
Marchés fermiers des producteurs 2026 24 avril – 11 septembre, certains vendredis Place Saint-Louis, Metz (57) Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T15:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00
Rendez-vous les vendredis 24 avril, 22 mai, 12 juin, 3 juillet et 11 septembre 2026 de 15h à 19h.
Les Marchés fermiers des producteurs c’est :
– 17 stands de producteurs locaux (primeur, glacier, boulanger, vins AOC, fromager, charcutier, etc) en plein cœur de ville.
– 5 bons d’achat à gagner à chaque édition (sur les réseaux sociaux Ville de Metz)
– Un partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Moselle, Moselle Attractivité, l’association du quartier Saint Louis et Ici Lorraine.
Place Saint-Louis, Metz (57) Place Saint Louis Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est
Du 24 avril au 11 septembre, sur la place Saint-Louis, la Ville de Metz et ses partenaires organisent la 5ème saison des Marchés fermiers des producteurs. Marchés Fermiers
Ville de Metz
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