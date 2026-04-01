Tournoi qualificatif aux Championnats de France de Beerpong Bar LAMIF Metz

Metz

Tournoi qualificatif aux Championnats de France de Beerpong

Bar LAMIF 12 rue des Huiliers Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

QUALIFICATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEERPONG

Rendez-vous le jeudi 23 avril à La MIF à Metz pour un tournoi qualificatif aux Championnats de France de Beerpong.

Oui les Championnats de France de Beerpong ça existe et tu peux y participer que tu viennes jouer tranquille pour t’amuser ou pour affronter les meilleures équipes de la ville, les tournois sont pour tous les types de joueurs et joueuses !

Le nombre de places est limité alors si tu veux participer à la prochaine édition sur Metz, ne traîne pas.

Lieu La MIF, Metz.Tout public

.

Bar LAMIF 12 rue des Huiliers Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

QUALIFICATIONS FOR THE FRENCH BEERPONG CHAMPIONSHIPS

Join us on Thursday April 23 at La MIF in Metz for a qualifying tournament for the French Beerpong Championships.

Yes, the French Beerpong Championships do exist, and you can take part in them: whether you come to play quietly for fun or to take on the best teams in town, the tournaments are for all types of players!

Places are limited, so if you want to take part in the next edition in Metz, don’t delay.

Location: La MIF, Metz.

L’événement Tournoi qualificatif aux Championnats de France de Beerpong Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ