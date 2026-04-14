Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, CAF de la Moselle, Metz

Mai à Vélo 2026, CAF de la Moselle, Metz

Mai à Vélo 2026, CAF de la Moselle, Metz vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CAF de la Moselle

Adresse : 4 Boulevard du Pontiffroy, 57000 Metz

Ville : 57014 Metz

Département : Moselle

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CAF de la Moselle Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CAF de la Moselle 4 Boulevard du Pontiffroy, 57000 Metz Metz 57014 Bellecroix Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201486

À voir aussi à Metz (Moselle)