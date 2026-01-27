Spectacle Comment draguer après 50 ans LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle Comment draguer après 50 ans

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-05-03 18:45:00

2026-04-30 2026-05-02 2026-05-03

Une comédie irrésistiblement farfelue sur les rendez-vous amoureux et les gaffes à éviter à tout âge !

Quand on a plus de 50 ans, séduire, c’est comme remonter sur un vélo… sauf qu’on a oublié comment pédaler ! Dans cette comédie à sketch, une bande de quinquagénaires en quête d’amour se tourne vers des coachs en séduction aussi farfelus qu’incompétents. Résultat chaque conseil est une catastrophe, chaque rendez-vous un crash-test grandeur nature ! Mais qui a dit qu’il fallait un mode d’emploi pour séduire ? Entre faux pas, gaffes et conseils absurdes, ils découvriront que l’amour, c’est avant tout savoir rire de ses ratés. Parce que coach ou pas, l’amour finit toujours par triompher… enfin, presque !Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…Auteur Frédéric SandeauTout public

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

An irresistibly wacky comedy about dating and the blunders to avoid at any age!

When you’re over 50, dating is like getting back on a bike… except you’ve forgotten how to pedal! In this sketch comedy, a group of fifty-somethings in search of love turn to seduction coaches who are as eccentric as they are incompetent. The result: every piece of advice is a disaster, every date a life-size crash-test! But who says you need an instruction manual to seduce? Between missteps, blunders and absurd advice, they’ll discover that love is above all knowing how to laugh at your failures. Because coach or not, love always triumphs in the end… well, almost! With a touch of universal humor, this sparkling, charming comedy celebrates the surprises and delights of encounters, proving that love remains an irresistible game at any time of life… Author Frédéric Sandeau

