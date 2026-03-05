Fête du Printemps au Sablon

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-30

Brocante solidaire aux projets pédagogiques des élèves dans la cour du collège, participation des différentes associations du Sablon qui proposent des activités durant tous le week-end (projection de film, initiation danse, karaoké, jardinage et bricolage de printemps, répartition de vélos,…) et soirée dansante le samedi.

0 .

Metz 57000 Moselle Grand Est contact@atousablon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A flea market in support of students’ educational projects in the schoolyard, with various Sablon associations offering activities throughout the weekend (film screenings, dance initiation, karaoke, spring gardening and DIY, bike distribution, etc.) and a dance party on Saturday.

L’événement Fête du Printemps au Sablon Metz a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ