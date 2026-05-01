Metz

Week-end Kayak Short Race, Kayak Cross & Slalom N2

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 20:15:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Le Bassin de la Pucelle se transforme en arène sportive le temps d’un week-end exceptionnel !

Venez vibrer au rythme des pagaies et de l’eau vive avec trois disciplines de kayak de compétition réunies pour la première fois sur trois jours.

Vendredi Short Race

Ça commence fort ! La Short Race, c’est du sprint pur, de l’adrénaline et des bateaux qui filent à toute allure. Les meilleurs pagayeurs se livrent une bataille de vitesse que vous ne voudrez pas manquer.

Samedi Kayak Cross

Le clou du spectacle ! Quatre kayakistes, un départ simultané, une seule place pour le podium. Contacts, dépassements, rebondissements… Le Kayak Cross est la discipline la plus électrisante du moment, à voir absolument en famille !

Dimanche Slalom N2

La technique au service de la performance. Sur un parcours de portes chronométré, les athlètes conjuguent puissance, précision et sang-froid. Un spectacle hypnotique pour conclure ce week-end en beauté.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 66 93 18 contact@kayak-club-metz.fr

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English :

The Bassin de la Pucelle is transformed into a sporting arena for an exceptional weekend!

Experience the rhythm of paddling and white water as three competitive kayak disciplines come together for the first time over three days.

Friday Short Race

It kicks off with a bang! The Short Race is all about pure sprinting, adrenalin and fast-paced boats. The best paddlers engage in a battle of speed you won’t want to miss.

Saturday Kayak Cross

The highlight of the show! Four kayakers, one start, one place on the podium. Contacts, overtaking, twists and turns? Kayak Cross is the most electrifying discipline of the moment, and a must-see for the whole family!

Sunday N2 Slalom

Technique at the service of performance. On a timed course of gates, athletes combine power, precision and composure. A hypnotic spectacle to round off the weekend in style.

L’événement Week-end Kayak Short Race, Kayak Cross & Slalom N2 Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ