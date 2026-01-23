Spectacle Yoanna Sallese dans C’est pas grave La Comédie de Metz Metz

Spectacle Yoanna Sallese dans C’est pas grave

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06 21:15:00

Yoanna, trentenaire à contre-pied, a décidé de se détendre et vous invite à en faire autant…

Parce que finalement, ne pas être la meilleure écolo, la meilleure féministe et avoir voté deux fois pour Macron (évidemment, pour faire barrage) c’est pas grave !

Avec sa conviction molle (venez pour comprendre), Yoanna résiste et (prouve qu’elle existe).Adultes

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

English :

Yoanna, a thirty-something with a contrarian streak, has decided to relax and invites you to do the same?

Because in the end, not being the best environmentalist, the best feminist and having voted twice for Macron (obviously, to get out of the way) is no big deal!

With her soft conviction (come to understand), Yoanna resists and (proves she exists).

