Projection Le Ballon rouge L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz
Projection Le Ballon rouge L’Arsenal Jean-Marie-Rausch Metz mercredi 6 mai 2026.
Projection Le Ballon rouge
L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
C’est une balade inoubliable dans le Paris des années 50, sur les pas d’un gamin qui trouve un jour sur son chemin un superbe ballon rouge qui va faire des jaloux…
En rhabillant ce chef d’œuvre d’Albert Lamorisse avec des instruments baroques, Étienne Meyer, compositeur passionné de cinéma, a voulu souligner la délicatesse du récit. Alliant viole de gambe, percussions, théorbe, cornet à bouquin et flûte à bec, il offre une partition aérienne, aux sonorités cristallines et poétiques, qui réveille l’enfant qui sommeille en nousTout public
.
L’Arsenal Jean-Marie-Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
It’s an unforgettable stroll through the Paris of the 50s, following in the footsteps of a kid who one day finds a superb red balloon on his way that will make everyone jealous…
By dressing up Albert Lamorisse’s masterpiece with baroque instruments, Étienne Meyer, a composer with a passion for cinema, wanted to underline the delicacy of the story. Combining viola da gamba, percussion, theorbo, cornet à bouquin and recorder, he offers an ethereal score with crystalline, poetic tones that awaken the child within us
German :
Es ist ein unvergesslicher Spaziergang durch das Paris der 50er Jahre, auf den Spuren eines Jungen, der eines Tages auf seinem Weg einen wunderschönen roten Ballon findet, der alle neidisch machen wird…
Indem er dieses Meisterwerk von Albert Lamorisse mit Barockinstrumenten neu einkleidete, wollte der filmbegeisterte Komponist Étienne Meyer die Zartheit der Erzählung unterstreichen. Durch die Kombination von Gambe, Schlagzeug, Theorbe, Kornett und Blockflöte entstand eine luftige Partitur mit kristallklaren und poetischen Klängen, die das Kind in uns weckt
Italiano :
Un’indimenticabile passeggiata nella Parigi degli anni ’50, seguendo le tracce di un ragazzino che un giorno trova sulla sua strada un superbo palloncino rosso che farà invidia a tutti…
Vestendo il capolavoro di Albert Lamorisse con strumenti barocchi, Étienne Meyer, compositore appassionato di cinema, ha voluto sottolineare la delicatezza della storia. Combinando viola da gamba, percussioni, tiorba, cornetto e flauto dolce, ha creato una partitura eterea dai toni cristallini e poetici che risvegliano il bambino che è in ognuno di noi
Espanol :
Es un paseo inolvidable por el París de los años 50, siguiendo los pasos de un niño que un día encuentra en su camino un soberbio globo rojo que provocará la envidia de todos…
Al vestir la obra maestra de Albert Lamorisse con instrumentos barrocos, Étienne Meyer, compositor apasionado por el cine, quiso subrayar la delicadeza de la historia. Combinando viola da gamba, percusión, tiorba, cornetto y flauta dulce, ha creado una partitura etérea con tonos cristalinos y poéticos que despiertan al niño que todos llevamos dentro
L’événement Projection Le Ballon rouge Metz a été mis à jour le 2025-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ