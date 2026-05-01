Les Frigos Saison 6 Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille Metz
Les Frigos Saison 6 Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille Metz mercredi 6 mai 2026.
Metz
Les Frigos Saison 6
Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille 1 rue du Général Ferrié Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Dimanche 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-07-04
Les Frigos c’est une programmation culturelle toujours plus vibrante, une guinguette, des marchés de créateurs et surtout des moments de partages incomparables !Tout public
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Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille 1 rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 81 84 06 08 lesfrigos@deracinemoa.eu
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English :
Les Frigos is: an increasingly vibrant cultural program, a guinguette, creators’ markets and, above all, incomparable moments of sharing!
L’événement Les Frigos Saison 6 Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ
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