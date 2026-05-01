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Les Frigos Saison 6 Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille Metz

Les Frigos Saison 6 Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille Metz mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille

Adresse : 1 rue du Général Ferrié

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Les Frigos Saison 6

Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille 1 rue du Général Ferrié Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Dimanche 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-07-04

Les Frigos c’est une programmation culturelle toujours plus vibrante, une guinguette, des marchés de créateurs et surtout des moments de partages incomparables !Tout public
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Derrière la Porte des Allemands en bord de Seille 1 rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 81 84 06 08  lesfrigos@deracinemoa.eu

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English :

Les Frigos is: an increasingly vibrant cultural program, a guinguette, creators’ markets and, above all, incomparable moments of sharing!

L’événement Les Frigos Saison 6 Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ

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