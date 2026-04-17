Joshua Redman Quartet L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Joshua Redman Quartet

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 00:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Après avoir formé, au début des années 90, un premier quartet de légende (avec Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade), Joshua Redman fait entrer le jazz dans le XXIe siècle avec un second quatuor d’exception, subtil et inventif comme toute la musique du saxophoniste américain. Leurs premiers albums Beyond et Passage of time, sortis à l’orée des années 2000, ont mis d’emblée en évidence l’intelligence musicale collective du groupe et son ouverture à d’autres univers musicaux. Un respect de la tradition jazz, confirmé lors de leurs retrouvailles en 2019 pour l’excellent Come What May.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

After forming a legendary first quartet in the early 90s (with Brad Mehldau, Christian McBride and Brian Blade), Joshua Redman has brought jazz into the 21st century with an exceptional second quartet, as subtle and inventive as all the American saxophonist’s music. Their debut albums Beyond and Passage of time, released in the early 2000s, immediately demonstrated the group’s collective musical intelligence and openness to other musical worlds. A respect for jazz tradition, confirmed when they reunite in 2019 for the excellent Come What May.

L’événement Joshua Redman Quartet Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ