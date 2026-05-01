Quinzaine du commerce équitable Cloître des Récollets Metz

Metz

Quinzaine du commerce équitable

Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

En mai, la Ville de Metz, labellisée Territoire de Commerce Équitable , renouvelle sa participation à la Quinzaine du commerce équitable en partenariat avec l’association Artisans du Monde.

Le thème de cette édition Pour l’humain et la planète, le commerce équitable c’est idéal ! met en lumière un modèle d’échanges toujours plus juste, et toujours plus respectueux de l’environnement. L’occasion de découvrir le Centre de documentation et de ressources d’Artisans du Monde de Metz récemment installé au sein des Récollets et de s’y accorder une pause lecture, de parcourir le grand marché équitable et solidaire, les vitrines éphémères et aussi de mettre fin à quelques idées reçues.Tout public

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Cloître des Récollets 1 Rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In May, the City of Metz, which has been awarded the Fair Trade Territory label, is renewing its participation in the Fair Trade Fortnight in partnership with Artisans du Monde.

The theme of this year’s event, Fair trade is ideal for people and the planet , highlights a model of trade that is increasingly fair and respectful of the environment. It’s an opportunity to discover the Artisans du Monde Documentation and Resource Centre in Metz, recently installed in the Récollets building, and to take a reading break, browse the large fair trade and solidarity market, the ephemeral shop windows and put an end to a few preconceived ideas.

L’événement Quinzaine du commerce équitable Metz a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ