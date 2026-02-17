Brocante Solidaire Foyer Sainte-Constance Metz

Brocante Solidaire

Foyer Sainte-Constance 16 rue Gabriel Pierné Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La brocante solidaire (objet vendu par la structure et les inscriptions) a pour but de récolter des fonds au profits de nos résidents. Les bénéfices nous permettront d’organiser le prochain réveillon de Noël pour nos jeunes éloignés de leurs familles.Tout public

Foyer Sainte-Constance 16 rue Gabriel Pierné Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 63 32 03

English :

The brocante solidaire (items sold by the structure and registrations) aims to raise funds for our residents. Profits will enable us to organize the next Christmas Eve party for our young people who are far from their families.

