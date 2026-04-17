Metz

Concert d’ouverture Passages Transfestival

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 19:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Yalil c’est une énergie collective incroyable qui va faire résonner la musique syrienne et moyen-orientale sur l’Esplanade de Metz. Célébrons ensemble les 15 ans de Passages à Metz et les 5 ans du Transfestival !

À l’occasion de son anniversaire, Passages Transfestival ne pouvait rêver plus belle invitation que celle du groupe Yalil, dont l’énergie et l’ouverture au monde font écho à celles du festival. Créé à Metz en 2019 par une quinzaine de mélomanes syriens, cet ensemble instrumental et choral réunit aujourd’hui des passionnés venus d’horizons multiples.Entre chants, percussions et cordes, Yalil revisite le patrimoine lyrique et folklorique du Moyen-Orient dans une musique vivante, portée par des textes chargés de mémoire et de transmission. Yalil tisse un lien entre les cultures, célèbre la résistance par l’art et affirme que, face à la violence, la musique demeure. Un message universel de paix et de fraternité.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Yalil’s incredible collective energy will bring Syrian and Middle Eastern music to the Esplanade de Metz. Let’s celebrate 15 years of Passages à Metz and 5 years of Transfestival!

To celebrate its anniversary, Passages Transfestival couldn’t have asked for a better invitation than that of the group Yalil, whose energy and openness to the world echo those of the festival. Founded in Metz in 2019 by a group of fifteen Syrian music lovers, this instrumental and choral ensemble today brings together enthusiasts from a wide range of backgrounds. With their songs, percussion and strings, Yalil revisits the lyrical and folkloric heritage of the Middle East in a lively musical style, carried by texts charged with memory and transmission. Yalil weaves a link between cultures, celebrates resistance through art and affirms that, in the face of violence, music remains. A universal message of peace and brotherhood.

L’événement Concert d’ouverture Passages Transfestival Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ