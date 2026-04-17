Waves of Light L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Waves of Light

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-10 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-10

Waves of Light (Vagues de lumière) propose une harmonieuse rencontre entre jazz et chant choral, née de la complicité entre Paul Lay, pianiste imprégné de tradition afro-américaine, et Joël Suhubiette, fondateur en 1997 du choeur de chambre Les Éléments. Avec le Trio Paul Lay (piano, contrebasse, batterie), Les Éléments revisitent ainsi des pages choisies de Purcell, Bach ou Ligeti, et interprètent des compositions originales de Paul Lay inspirées par la poésie de Victor Hugo, Emily Dickinson ou Pablo Neruda. À la clé, le chatoiement de lumières sonores passées au prisme d’une fusion musicale inédite.Tout public

26 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Waves of Light is a harmonious encounter between jazz and choral singing, born of the complicity between Paul Lay, a pianist steeped in the Afro-American tradition, and Joël Suhubiette, founder in 1997 of the chamber choir Les Éléments. With the Paul Lay Trio (piano, double bass, drums), Les Éléments revisit selected pages by Purcell, Bach or Ligeti, and perform original compositions by Paul Lay inspired by the poetry of Victor Hugo, Emily Dickinson or Pablo Neruda. The result is a shimmer of sonic light, filtered through the prism of an unprecedented musical fusion.

L’événement Waves of Light Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ