Festival Classic Metz’ival Spectacle, performance, musique, théâtre AxisModula Mairie de Metz, salons Metz

Informations pratiques

Metz

Festival Classic Metz’ival Spectacle, performance, musique, théâtre AxisModula

Mairie de Metz, salons 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Devant nous, la fenêtre est un spectacle performatif et musical qui réunit deux interprètes, un piano, un violon et des objets.

A la croisée de la performance, du théâtre sonore et de la musique, il interroge le métier de musicien-ne classique et la nature de l’écoute aujourd’hui. La création explore l’écoute dans sa double dimension musicale sons, résonnances, silences et sociale reconnaître la place de l’autre, refuser la domination, partager un espace commun.

Ce spectacle transdisciplinaire tisse des liens entre écriture scénique, fragments de témoignages, improvisations sonores et musicales, expression corporelle, tableaux visuels.

Entre récits intimes et expérimentations partagées, Devant nous, la fenêtre propose un espace de rencontre où la musique et le son sont pensés tels des actes d’attention profonde, d’expression singulière et de résistance.

Création et performance Nina Maghsoodloo, Maria Munoz Lopez

Création, direction d’acteur.ices, régie son Charlie Droesch Du Cerceau

Production AxisModula

Trois Sept et Art

Classic Metz’ival

avec le soutien de DRAC Grand-Est, Région Grand Est, Sacem, Maison de la

Musique ContemporaineTout public

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Mairie de Metz, salons 1 place d’Armes J. F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Devant nous, la fen%EAtre is a performance piece that combines theater and music, featuring two performers, a piano, a violin, and various objects.

At the intersection of performance art, sound theater, and music, it explores the profession of the classical musician and the nature of listening today. The production explores listening in its dual dimensions: musical—sounds, resonances, silences—and social—recognizing the other’s place, rejecting domination, and sharing a common space.

This transdisciplinary performance weaves together theatrical composition, fragments of personal testimonies, sound and musical improvisations, physical expression, and visual tableaux.

Between intimate narratives and shared experiments, “Devant nous, la fenêtre” offers a space for encounter where music and sound are conceived as acts of deep attention, unique expression, and resistance.

Creation and performance: Nina Maghsoodloo, Maria Munoz Lopez

Creation, direction of performers, sound engineering: Charlie Droesch Du Cerceau

Production: AxisModula

Trois Sept et Art

Classic Metz’ival

With the support of: DRAC Grand-Est, Grand Est Region, Sacem, Maison de la

Musique Contemporaine

L’événement Festival Classic Metz’ival Spectacle, performance, musique, théâtre AxisModula Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ