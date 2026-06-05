Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Musée de la Cour d'Or Euro-Métropole de Metz

Adresse : 2 rue du Haut Poirier

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 Tarif enfant

Metz

Atelier jeune public Coquisaïque

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-10

Les enfants (5-7 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.
Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours
à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Les Gallo-Romains nous ont légué de magnifiques mosaïques conservées au musée. Après
une observation de ces vestiges, les enfants réaliseront leur propre mosaïque avec un
matériau plutôt original la coquille d’œuf !

Sur réservation.Enfants
5  .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children (aged 5-7) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.
After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination
their imagination in an age-appropriate creative activity.

The Gallo-Romans left us a legacy of magnificent mosaics that are preserved in the museum. After
of these remains, children will create their own mosaic using a rather original material
original material: eggshells!

Bookings required.

L’événement Atelier jeune public Coquisaïque Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)