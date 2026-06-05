Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz
Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz lundi 20 juillet 2026.
Metz
Atelier jeune public Coquisaïque
Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-10
Les enfants (5-7 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.
Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours
à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.
Les Gallo-Romains nous ont légué de magnifiques mosaïques conservées au musée. Après
une observation de ces vestiges, les enfants réaliseront leur propre mosaïque avec un
matériau plutôt original la coquille d’œuf !
Sur réservation.Enfants
5 .
Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
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English :
Children (aged 5-7) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.
After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination
their imagination in an age-appropriate creative activity.
The Gallo-Romans left us a legacy of magnificent mosaics that are preserved in the museum. After
of these remains, children will create their own mosaic using a rather original material
original material: eggshells!
Bookings required.
L’événement Atelier jeune public Coquisaïque Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ
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