Atelier jeune public Coquisaïque Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz lundi 20 juillet 2026.

Metz

Atelier jeune public Coquisaïque

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-08-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-10

Les enfants (5-7 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

Les Gallo-Romains nous ont légué de magnifiques mosaïques conservées au musée. Après

une observation de ces vestiges, les enfants réaliseront leur propre mosaïque avec un

matériau plutôt original la coquille d’œuf !

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 5-7) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

The Gallo-Romans left us a legacy of magnificent mosaics that are preserved in the museum. After

of these remains, children will create their own mosaic using a rather original material

original material: eggshells!

Bookings required.

L’événement Atelier jeune public Coquisaïque Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ