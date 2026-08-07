UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Metz

Spectacle L’hypnose à travers les âges La Comédie de Metz Metz

mercredi 12 août 2026 · La Comédie de Metz · Metz

Spectacle L’hypnose à travers les âges La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Comédie de Metz
Adresse
1/3 Rue du Pont Saint-Marcel
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
22 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle L’hypnose à travers les âges

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:20:00

Date(s) :
2026-08-12

Préparez vous à un voyage à travers les âges grâce à l’Hypnose avec Mik-L.

Laissez faire votre Inconscient et vivez pleinement cette aventure drôle et bienveillante. Voir un spectacle d’Hypnose est bien, le Vivre est Tellement mieux… alors pourquoi pas vous ?Tout public
22  .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12  comediedemetz@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for a journey through the ages with Hypnosis by Mik-L.

Let your subconscious take the lead and fully immerse yourself in this fun and uplifting adventure. Watching a hypnosis show is great, but experiencing it firsthand is so much better—so why not give it a try?

L’événement Spectacle L’hypnose à travers les âges Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)