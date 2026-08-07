Spectacle L’hypnose à travers les âges La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle L’hypnose à travers les âges

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 21:20:00

Date(s) :

2026-08-12

Préparez vous à un voyage à travers les âges grâce à l’Hypnose avec Mik-L.

Laissez faire votre Inconscient et vivez pleinement cette aventure drôle et bienveillante. Voir un spectacle d’Hypnose est bien, le Vivre est Tellement mieux… alors pourquoi pas vous ?Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Get ready for a journey through the ages with Hypnosis by Mik-L.

Let your subconscious take the lead and fully immerse yourself in this fun and uplifting adventure. Watching a hypnosis show is great, but experiencing it firsthand is so much better—so why not give it a try?

L’événement Spectacle L’hypnose à travers les âges Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ