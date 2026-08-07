Spectacle L’hypnose à travers les âges La Comédie de Metz Metz
mercredi 12 août 2026 · La Comédie de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle L’hypnose à travers les âges
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:20:00
Date(s) :
2026-08-12
Préparez vous à un voyage à travers les âges grâce à l’Hypnose avec Mik-L.
Laissez faire votre Inconscient et vivez pleinement cette aventure drôle et bienveillante. Voir un spectacle d’Hypnose est bien, le Vivre est Tellement mieux… alors pourquoi pas vous ?Tout public
22 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com
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English :
Get ready for a journey through the ages with Hypnosis by Mik-L.
Let your subconscious take the lead and fully immerse yourself in this fun and uplifting adventure. Watching a hypnosis show is great, but experiencing it firsthand is so much better—so why not give it a try?
L’événement Spectacle L’hypnose à travers les âges Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ
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