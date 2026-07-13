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Atelier jeune public La Famille des couleurs Place Saint-Vincent Metz

vendredi 7 août 2026 · Place Saint-Vincent · Metz

Atelier jeune public La Famille des couleurs Place Saint-Vincent Metz

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Saint-Vincent
Adresse
Basilique Saint-Vincent
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Atelier jeune public La Famille des couleurs

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21

À travers l’observation des vitraux de la basilique Saint-Vincent, les enfants apprennent, par le jeu et la manipulation, à reconnaître, à différencier et à associer les couleurs.

De 3 à 5 ans.Enfants
0  .

Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91  sitespatrimoniaux@mairie-metz.fr

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English :

%C0 By observing the stained-glass windows of Saint-Vincent Basilica, children learn—through play and hands-on activities—%E0 to recognize, %E0 distinguish, and %E0 associate colors.

Ages 3 %E0 to 5.

L’événement Atelier jeune public La Famille des couleurs Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ

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