Atelier jeune public La Famille des couleurs Place Saint-Vincent Metz
vendredi 7 août 2026 · Place Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
Metz
Atelier jeune public La Famille des couleurs
Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 15:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-21
À travers l’observation des vitraux de la basilique Saint-Vincent, les enfants apprennent, par le jeu et la manipulation, à reconnaître, à différencier et à associer les couleurs.
De 3 à 5 ans.Enfants
0 .
Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91 sitespatrimoniaux@mairie-metz.fr
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English :
%C0 By observing the stained-glass windows of Saint-Vincent Basilica, children learn—through play and hands-on activities—%E0 to recognize, %E0 distinguish, and %E0 associate colors.
Ages 3 %E0 to 5.
L’événement Atelier jeune public La Famille des couleurs Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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