Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta église Saint-Maximin Metz
lundi 20 juillet 2026 · église Saint-Maximin · Metz
Informations pratiques
Metz
Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta
église Saint-Maximin 65 rue Mazelle Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20 20:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Un tour d’Europe de la musique sacrée, avec les plus grands compositeurs et compositrices du XVIIe siècle. C’est l’époque du Baroque le plus expressif, car on met en scène les passions, comme dans le théâtre de Racine, ou dans les oeuvres du Caravage ou du Bernin.
Oeuvres de Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Henri Dumont, Isabella Leonarda, Henry Purcell.
Avec Louise Decreux, soprano, flûte à bec
Maé Ettioutiou, mezzo
Eliette Rugiero, clavecin, flûte à bec
Jean-Christophe Frisch, basson de chalumeau, clavecinTout public
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église Saint-Maximin 65 rue Mazelle Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
A tour of European sacred music, featuring the greatest composers of the 17th century. This was the era of the most expressive Baroque, as passions were brought to life on stage, much like in Racine’s plays or in the works of Caravaggio and Bernini.
Works by Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Henri Dumont, Isabella Leonarda, and Henry Purcell.
Featuring: Louise Decreux, soprano, recorder
Maé Ettioutiou, mezzo-soprano
Eliette Rugiero, harpsichord, recorder
Jean-Christophe Frisch, chalumeau bassoon, harpsichord
L’événement Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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