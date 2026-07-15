Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta église Saint-Maximin Metz

Informations pratiques

Metz

Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta

église Saint-Maximin 65 rue Mazelle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-20 20:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Un tour d’Europe de la musique sacrée, avec les plus grands compositeurs et compositrices du XVIIe siècle. C’est l’époque du Baroque le plus expressif, car on met en scène les passions, comme dans le théâtre de Racine, ou dans les oeuvres du Caravage ou du Bernin.

Oeuvres de Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Henri Dumont, Isabella Leonarda, Henry Purcell.

Avec Louise Decreux, soprano, flûte à bec

Maé Ettioutiou, mezzo

Eliette Rugiero, clavecin, flûte à bec

Jean-Christophe Frisch, basson de chalumeau, clavecinTout public

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église Saint-Maximin 65 rue Mazelle Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A tour of European sacred music, featuring the greatest composers of the 17th century. This was the era of the most expressive Baroque, as passions were brought to life on stage, much like in Racine’s plays or in the works of Caravaggio and Bernini.

Works by Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Henri Dumont, Isabella Leonarda, and Henry Purcell.

Featuring: Louise Decreux, soprano, recorder

Maé Ettioutiou, mezzo-soprano

Eliette Rugiero, harpsichord, recorder

Jean-Christophe Frisch, chalumeau bassoon, harpsichord

L’événement Festival Classic Metz’ival Concert musique baroque Quam dilecta Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ