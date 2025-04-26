Évènement les puces de Metz Parc des Expositions Metz

Metz

Les Puces de Metz

Parc des Expositions 1 rue de la Grange aux bois Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 07:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-16 2026-06-06 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12

Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités… les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans.

On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin XIXème et début XXème siècle.

C’est le rendez-vous des amateurs de brocante, d’antiquités et d’objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies…Tout public

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Parc des Expositions 1 rue de la Grange aux bois Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

Brocantes, antiques, furniture, knick-knacks, display items and curiosities… the Flea Markets celebrate a tradition that goes back more than 30 years.

You’ll find a wide range of goods, mainly from the late 19th and early 20th centuries.

It’s the place to be for lovers of second-hand goods, antiques and collectibles: curios, furniture, paintings, decorative objects, curiosities and showcases, lithographs, bronzes, porcelain, enamels, postcards, stamps, coins…

L’événement Les Puces de Metz Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ