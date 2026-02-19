Salon Bio & Co rue de la Grande aux Bois Metz

Salon Bio & Co

rue de la Grande aux Bois Rue de la Grange aux bois Metz Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Bio&Co Metz est le salon dédié au bien-être, à la santé et à la consommation responsable. Il rassemble des exposants proposant des produits biologiques, des solutions écologiques et des pratiques durables. L’événement offre également des ateliers et conférences pour sensibiliser le public à un mode de vie sain et respectueux de l’environnement et un marché de producteur.Tout public

3 .

rue de la Grande aux Bois Rue de la Grange aux bois Metz 57070 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bio&Co Metz is the trade show dedicated to well-being, health and responsible consumption. It brings together exhibitors offering organic products, ecological solutions and sustainable practices. The event also features workshops and conferences to raise public awareness of a healthy, eco-friendly lifestyle, and a farmers? market.

L’événement Salon Bio & Co Metz a été mis à jour le 2026-02-19 par AGENCE INSPIRE METZ