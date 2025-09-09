Electro Symphony Les Arènes Metz

Electro Symphony

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée ! Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante ! Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro. Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuose réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique, tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre. Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.Tout public

English :

Electro Symphony returns with renewed energy! After a successful launch, the grandiose Electro Symphony show embarks on its second tour, even more intense, even more powerful, even more irresistibly danceable! This time, the orchestra offers even more cult tracks from all eras of electronic music from the 90s to today’s greatest hits. A veritable mix of styles and generations to get the hearts of music lovers and electro beat enthusiasts beating. New light show, modern staging, immersive sound system and virtuoso musicians on stage. DJs, singers, a rock band and a symphony orchestra all come together for an unforgettable show, to be experienced and relived. Feel the unique fusion of classical and electronic.

German :

Electro Symphony kehrt mit neuer Energie zurück! Nach einem vielbeachteten Start geht die grandiose Show Electro Symphony auf ihre zweite Tournee noch intensiver, noch kraftvoller, noch unwiderstehlicher tanzbar! Diesmal bietet das Orchester noch mehr Kultstücke aus allen Epochen der elektronischen Musik von den 90er Jahren bis zu den größten Hits der Gegenwart. Eine echte Mischung aus Stilen und Generationen, die die Herzen von Musikliebhabern und Fans von Elektrobeats höher schlagen lässt. Neue Lichtshow, moderne Inszenierung, immersive Beschallung und virtuose Musiker vereint auf der Bühne. DJs, Sänger, Rockband und Symphonieorchester alles ist da für eine unvergessliche Show, die man erleben und wiedererleben kann. Spüren Sie die einzigartige Verschmelzung von Klassik und Elektronik.

Italiano :

Electro Symphony torna con rinnovata energia! Dopo un lancio molto acclamato, il grandioso spettacolo Electro Symphony intraprende il suo secondo tour, ancora più intenso, ancora più potente, ancora più irresistibilmente ballabile! Questa volta, l’orchestra suonerà ancora più brani di culto di tutte le epoche della musica elettronica, dagli anni ’90 ai più grandi successi di oggi. Un vero e proprio mix di stili e generazioni, che farà battere i cuori degli amanti della musica e dei fan dell’electro beat. Nuovo spettacolo di luci, allestimento moderno, sistema audio coinvolgente e musicisti virtuosi sul palco. DJ, cantanti, una rock band e un’orchestra sinfonica: tutto per uno spettacolo indimenticabile, da vivere più e più volte. Provate la fusione unica di musica classica ed elettronica.

Espanol :

¡Electro Symphony vuelve con energía renovada! Tras un lanzamiento muy aclamado, el grandioso espectáculo Electro Symphony se embarca en su segunda gira, ¡aún más intensa, aún más potente, aún más irresistiblemente bailable! Esta vez, la orquesta interpreta aún más temas de culto de todas las épocas de la música electrónica, desde los años 90 hasta los grandes éxitos de hoy. Una auténtica mezcla de estilos y generaciones que hará latir los corazones de los melómanos y aficionados a los ritmos electrónicos. Nuevo espectáculo de luces, moderna puesta en escena, sistema de sonido envolvente y músicos virtuosos en el escenario. DJs, cantantes, una banda de rock y una orquesta sinfónica, todo está ahí para un espectáculo inolvidable, para vivirlo una y otra vez. Sienta la fusión única de música clásica y electrónica.

