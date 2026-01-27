Ciné-club du Fox Coffee Le Fox Coffee Metz

Ciné-club du Fox Coffee

Chers amis du Fox ! Nous sommes heureux de vous proposer 3 séances de cinéma en toute simplicité au cœur de notre Coffee-Shop. 3 soirées pour se replonger dans un univers totalement régressif.

Alors, ne perdez pas une minute et réservez dès maintenant votre film ! Attention 30 places disponibles par date, ne tardez pas !

Les dates et films

Vendredi 20 février “Grease”

Vendredi 17 avril “Les Goonies”

Vendredi 12 juin “E.T l’extraterrestre

Sur réservation.

Le Fox Coffee 6 Rue Gambetta Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 49 21 00 01

English :

Dear Fox friends! We’re delighted to offer you 3 movie nights in the heart of our Coffee-Shop. 3 evenings to immerse yourself in a totally regressive universe.

So don’t waste a minute and book your film now! Attention: 30 places available per date, so don’t delay!

Dates and films

Friday, February 20: Grease

Friday, April 17: The Goonies?

Friday, June 12: E.T. the extraterrestrial

Reservations required.

