Ciné-club du Fox Coffee Le Fox Coffee Metz
Ciné-club du Fox Coffee Le Fox Coffee Metz vendredi 20 février 2026.
Ciné-club du Fox Coffee
Le Fox Coffee 6 Rue Gambetta Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-06-12 20:50:00
Date(s) :
2026-02-20 2026-04-17 2026-06-12
Chers amis du Fox ! Nous sommes heureux de vous proposer 3 séances de cinéma en toute simplicité au cœur de notre Coffee-Shop. 3 soirées pour se replonger dans un univers totalement régressif.
Alors, ne perdez pas une minute et réservez dès maintenant votre film ! Attention 30 places disponibles par date, ne tardez pas !
Les dates et films
Vendredi 20 février “Grease”
Vendredi 17 avril “Les Goonies”
Vendredi 12 juin “E.T l’extraterrestre
Sur réservation.
0 .
Le Fox Coffee 6 Rue Gambetta Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 49 21 00 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dear Fox friends! We’re delighted to offer you 3 movie nights in the heart of our Coffee-Shop. 3 evenings to immerse yourself in a totally regressive universe.
So don’t waste a minute and book your film now! Attention: 30 places available per date, so don’t delay!
Dates and films
Friday, February 20: Grease
Friday, April 17: The Goonies?
Friday, June 12: E.T. the extraterrestrial
Reservations required.
L’événement Ciné-club du Fox Coffee Metz a été mis à jour le 2026-01-27 par AGENCE INSPIRE METZ