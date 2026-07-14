Exposition-vente solidaire d’artisanat himalayen Salle du cloître des Récollets Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition-vente solidaire d’artisanat himalayen

Salle du cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

L’association SolHimal, association d’Alsace Lorraine à but non lucratif existante depuis 1988, créée pour apporter un soutien aux réfugiés tibétains, aux populations himalayennes du Népal et de l’Inde, organise une expo-vente solidaire.

Les bénéfices serviront à la réalisation de projets éducatifs et agricoles au Népal.

Cette vente permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, thangkas, coussins, tapis pure laine noués main, écharpes en cachemire, thés de l’Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l’Himalaya, bols chantants…

Ce sera également l’occasion de découvrir notre association, d’échanger avec nos bénévoles et parrains, et d’en apprendre davantage sur nos projets et engagements en faveur des populations de l’Himalaya.

Cet événement est organisé dans le but de soutenir les actions en faveur des communautés himalayennes, notamment à travers des projets éducatifs et de sécurité alimentaire.Tout public

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Salle du cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 88 27 33 00

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English :

SolHimal, a non-profit organization based in Alsace-Lorraine that has been in existence since 1988, was founded to provide support to Tibetan refugees and the Himalayan populations of Nepal and India, is organizing a charity exhibition and sale.

The proceeds will go toward educational and agricultural projects in Nepal.

This sale will allow visitors to discover a wide variety of original items crafted by Tibetan and Nepalese artisans. Buddhist artifacts, thangkas, cushions, hand-knotted pure-wool rugs, cashmere scarves, Himalayan teas, natural incense, jewelry, bags, rice paper items, Himalayan clothing, singing bowls…

This will also be an opportunity to learn about our organization, talk with our volunteers and sponsors, and find out more about our projects and commitments to support the people of the Himalayas.

This event is organized to support initiatives benefiting Himalayan communities, particularly through educational and food security projects.

L’événement Exposition-vente solidaire d’artisanat himalayen Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ