Concert Constantinople Chapelle Sainte-Blandine Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Constantinople

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Embarquez pour un voyage musical bouleversant, une expérience hors du temps !

Après avoir fait voyager leurs précédentes créations aux quatre coins du monde, Ablaye Cissoko, Kiya Tabassian et Patrick Graham nous présentent Estuaire , leur troisième (et très attendu !) album.

Les trois virtuoses nous émerveillent une fois de plus par l’intimité de leur dialogue et par une complicité plus joyeuse que jamais. Dans cet univers, la kora et le sétar se répondent, célébrant le passage, le renouveau et la fécondité de tous les estuaires de la planète.

Déjà plébiscité par le public international, le trio totalise des millions de vues et d’écoutes sur YouTube ou Spotify, témoignant de l’universalité et de la puissance de son dialogue musical.

PLACEMENT LIBRE

Ouverture des portes à 19 h 30Tout public

25 .

Chapelle Sainte-Blandine 6 rue de la Gendarmerie Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 34 67 65 98

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English :

Embark on a moving musical journey—a timeless experience!

After taking their previous works on a journey to the four corners of the world, Ablaye Cissoko, Kiya Tabassian, and Patrick Graham present “Estuaire,” their third (and highly anticipated!) album.

The three virtuosos amaze us once again with the intimacy of their musical dialogue and a chemistry that’s more joyful than ever. In this musical world, the kora and the setar respond to one another, celebrating the flow, renewal, and fertility of all the estuaries on the planet.

Already acclaimed by international audiences, the trio has amassed millions of views and streams on YouTube and Spotify, a testament to the universality and power of their musical dialogue.

UNRESERVED SEATING

Doors open at 7:30 p.m.

L’événement Concert Constantinople Metz a été mis à jour le 2026-06-25 par AGENCE INSPIRE METZ