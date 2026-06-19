The Being par Invisible Mountain et Marco Perego Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

The Being par Invisible Mountain et Marco Perego

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le collectif américain Invisible Mountain, fondé par Nicholas Becker, Lexx et Stephen Christian, réunit art, philosophie, science et technologies autour d’une recherche radicale sur le son, la perception et les états de conscience.La collaboration entre le collectif américain Invisible Mountain et l’artiste Marco Perego a donné naissance à The Being, œuvre immersive présentée en 2025 dans la Capsule du Centre Pompidou-Metz à l’occasion de ses 15 ans.Ce concert exceptionnel prolonge cette expérience immersive dans une forme performative inédite, où son, vibration et présence collective deviennent les matières d’une transformation continue. Entre installation, rituel contemporain et exploration sensorielle, Invisible Mountain invente une nouvelle manière de vivre l’expérience artistique.À l’issue de la performance, les artistes proposent une séance de dédicace du vinyle réalisé dans le cadre du projet, édité en série limitée et disponible à la librairie du Centre Pompidou-Metz, offrant au public un moment d’échange privilégié avec eux.Tout public

10 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The American collective Invisible Mountain, founded by Nicholas Becker, Lexx, and Stephen Christian, brings together art, philosophy, science, and technology in a radical exploration of sound, perception, and states of consciousness.The collaboration between the American collective Invisible Mountain and artist Marco Perego gave rise to *The Being*, an immersive work presented in 2025 in the Capsule at the Centre Pompidou-Metz to mark its 15th anniversary.This exceptional concert extends this immersive experience into a unique performative format, where sound, vibration, and collective presence become the building blocks of a continuous transformation. Part installation, part contemporary ritual, and part sensory exploration, Invisible Mountain invents a new way of experiencing art.%Following the performance, the artists will host a signing session for the vinyl record produced as part of the project, released in a limited edition and available at the Centre Pompidou-Metz bookstore, offering the audience a special opportunity to interact with them.

L’événement The Being par Invisible Mountain et Marco Perego Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ