Visite guidée de Metz Dans les pas d’Augustin Duroch Agence Inspire Metz Office de Tourisme Metz samedi 4 juillet 2026.

Metz

Visite guidée de Metz Dans les pas d’Augustin Duroch

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

À Metz, laissez-vous entraîner dans l’univers d’Augustin Duroch, artiste vétérinaire des Lumières, enquêteur astucieux et héros des romans policiers d’Anne Villemin Sicherman. Une promenade où fiction et réalité se répondent pour révéler toute la richesse du patrimoine messin.

Inscription préalable requise.

Minimum 6 inscrits (sauf mention contraire).

RDV à l’agence Inspire Metz Office de Tourisme.Tout public

12 .

Agence Inspire Metz Office de Tourisme 2 place d’Armes J.F. Blondel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 39 00 00 tourisme@inspire-metz.com

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English :

%C0 Metz: Let yourself be swept away into the world of Augustin Duroch, a veterinarian and artist of the Enlightenment, a shrewd investigator, and the hero of Anne Villemin Sicherman’s detective novels. A walking tour where fiction and reality intertwine to reveal the full richness of Metz’s heritage.

Advance registration required.

Minimum of 6 participants (unless otherwise noted).

Meet at the Inspire Metz agency Tourist Office.

L’événement Visite guidée de Metz Dans les pas d’Augustin Duroch Metz a été mis à jour le 2026-06-16 par AGENCE INSPIRE METZ