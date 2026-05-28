Braderie des Éditions du Centre Pompidou-Metz Le Centre Pompidou-Metz Metz
Braderie des Éditions du Centre Pompidou-Metz Le Centre Pompidou-Metz Metz vendredi 19 juin 2026.
Metz
Braderie des Éditions du Centre Pompidou-Metz
Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Une vente exceptionnelle d’ouvrages d’occasion des Éditions du Centre Pompidou-Metz aura lieu dans le Forum du musée. Des catalogues d’exposition seront mis en vente à prix bradés. Une formidable occasion de plonger dans les expositions qui ont marqué l’histoire et la vie de l’institution.Tout public
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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
An exceptional sale of second-hand books by Éditions du Centre Pompidou-Metz will take place in the museum’s Forum. Exhibition catalogs will be on sale at knock-down prices. A fantastic opportunity to delve into the exhibitions that have marked the history and life of the institution.
L’événement Braderie des Éditions du Centre Pompidou-Metz Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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