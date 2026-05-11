Les entretiens One Health Une seule Santé Cloître des Récollets Metz

Metz

Les entretiens One Health Une seule Santé

Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:15:00

Date(s) :

2026-06-20

De la santé des uns, dépend celle des autres.One Health est une approche transdisciplinaire émise par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OMSA) et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qui reconnaissent que la santé humaine est indissociable de la santé animale, végétale et environnementale. Elle vise à améliorer la santé de tous en encourageant les actions en faveur de notre environnement et la coopération entre les experts.Adopter l’approche One Health est essentiel pour garantir un avenir où les humains, les animaux, les végétaux et la nature pourront coexister de manière saine et harmonieuse.Exploration du concept One Health et apporter des solutions concrètes.Seront abordées la santé végétale et animale, la santé de l’environnement (eau et santé) et la santé humaine, en présence de nombreux acteurs engagés sur le sujet vétérinaires, l’association Bleu-Blanc-Coeur, l’Université de Lorraine, écotoxicologues, la DREAL, l’Aguram, le CHR Metz-Thionville…Tout public

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Cloître des Récollets 1, rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

One Health is a transdisciplinary approach issued by the World Health Organization (WHO), the World Organization for Animal Health (OIE) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), which recognizes that human health is inextricably linked to animal, plant and environmental health. Adopting the One Health approach is essential to ensure a future where humans, animals, plants and nature can coexist in harmony and health.The event will explore the One Health concept and provide concrete solutions, covering plant and animal health, environmental health (water and health) and human health, in the presence of numerous players involved in the subject: veterinarians, the Bleu-Blanc-Coeur association, the Université de Lorraine, ecotoxicologists, the DREAL, Aguram, the CHR Metz-Thionville…

L’événement Les entretiens One Health Une seule Santé Metz a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ