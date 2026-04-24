Visite portée au FRAC FRAC Lorraine Metz
Visite portée au FRAC FRAC Lorraine Metz vendredi 19 juin 2026.
Metz
Visite portée au FRAC
FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 09:30:00
fin : 2026-06-19 10:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-10
Venez partager un moment de complicité autour des expositions. Une visite toute en douceur et en émotion !
En partenariat avec la Ludothèque L’île Trésors Ville de Metz.
Pour les enfants de 2 à 12 mois, accompagnés d’un adulte. Sur inscription.Enfants
0 .
FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 50 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share a moment of complicity around the exhibitions. A visit that’s both gentle and emotional!
In partnership with the L’île Trésors toy library City of Metz.
For children aged 2 to 12 months, accompanied by an adult. Registration required.
L’événement Visite portée au FRAC Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz 24 avril 2026
- La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz 25 avril 2026
- Quelle différence ça fait ? Salle Braun Metz 25 avril 2026
- Veronika NiKolic & Antony Adam Birthday Social Club Kinepolis St-Julien-lès-Metz Metz 25 avril 2026
- Retour à la maison avec bébé la place du père La Maison des bébés Metz 25 avril 2026