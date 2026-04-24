Visite portée au FRAC FRAC Lorraine Metz

Metz

Visite portée au FRAC

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 09:30:00

fin : 2026-06-19 10:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-10

Venez partager un moment de complicité autour des expositions. Une visite toute en douceur et en émotion !

En partenariat avec la Ludothèque L’île Trésors Ville de Metz.

Pour les enfants de 2 à 12 mois, accompagnés d’un adulte. Sur inscription.Enfants

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FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 50 70

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English :

Come and share a moment of complicity around the exhibitions. A visit that’s both gentle and emotional!

In partnership with the L’île Trésors toy library City of Metz.

For children aged 2 to 12 months, accompanied by an adult. Registration required.

L’événement Visite portée au FRAC Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ