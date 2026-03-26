Atelier famille prenez-en de la graine ! MUSÉE DE LA COUR D’OR Metz

Atelier famille prenez-en de la graine !

MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-22

Explorez la nature dans les œuvres et confectionnez des bombes de graines, à semer au gré de vos envies !

Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.Enfants

5 .

MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Explore nature in the ?uvres and make seed bombs to sow as you please!

For children aged 7 to 12 accompanied by an adult.

L’événement Atelier famille prenez-en de la graine ! Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ