Atelier famille prenez-en de la graine ! MUSÉE DE LA COUR D’OR Metz
Atelier famille prenez-en de la graine ! MUSÉE DE LA COUR D’OR Metz dimanche 19 avril 2026.
Atelier famille prenez-en de la graine !
MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 10:30:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-22
Explorez la nature dans les œuvres et confectionnez des bombes de graines, à semer au gré de vos envies !
Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.Enfants
5 .
MUSÉE DE LA COUR D’OR 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Explore nature in the ?uvres and make seed bombs to sow as you please!
For children aged 7 to 12 accompanied by an adult.
L’événement Atelier famille prenez-en de la graine ! Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ
Prochains événements à Metz (Moselle)
- Guinguette Royal Le Royal Metz — 26 mars 2026
- Conférence Les coulisses de l’exposition François Morellet. 100 pour cent Metz — 26 mars 2026
- Théâtre 20 ans après ! La Comédie de Metz Metz — 26 mars 2026
- Salon Aux vignobles ! Parc des Expositions Metz — 27 mars 2026
- Aux Vignobles ! Metz Metz Expo Metz — 27 mars 2026