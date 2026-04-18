Animation visite doudou lun… di, mar…di, mercre…di Centre Pompidou-Metz Metz
Animation visite doudou lun… di, mar…di, mercre…di Centre Pompidou-Metz Metz dimanche 14 juin 2026.
Metz
Animation visite doudou lun… di, mar…di, mercre…di
Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 11:00:00
fin : 2026-06-14 11:45:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-05 2026-07-12
Une occasion de jouer, sauter, danser devant les œuvres de l’exposition Dimanche sans fin avec ses parents et les doudous du Centre Pompidou-Metz pour découvrir cette exposition par le jeu.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, accompagné par un adulte.Enfants
.
Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
An opportunity to play, jump and dance in front of the works in the Dimanche sans fin exhibition with parents and soft toys from the Centre Pompidou-Metz, to discover the exhibition through play.
For children aged 18 months to 3 years, accompanied by an adult.
L’événement Animation visite doudou lun… di, mar…di, mercre…di Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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