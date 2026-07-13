Maxi-visite guidée de l’exposition Dimanche sans fin Le Centre Pompidou-Metz Metz
dimanche 2 août 2026 · Le Centre Pompidou-Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Maxi-visite guidée de l’exposition Dimanche sans fin
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-12-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-15 2026-09-13 2026-09-26 2026-10-21 2026-10-29 2026-11-11 2026-11-28 2026-12-26
Investissant tous les espaces du musée, l’exposition présente des œuvres majeures de la collection du Centre Pompidou, à l’instar du mythique mur de l’atelier d’André Breton, dans un dialogue inédit avec les œuvres de l’artiste international Maurizio Cattelan. Suivant les 27 entrées d’un abécédaire, elle aborde la notion de dimanche soulevant des questions sociales, politiques et esthétiques.
Avec la Maxi visite, découvrez pendant deux heures la richesse de l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou.Tout public
6 .
Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Spanning every space in the museum, the exhibition features major works from the Centre Pompidou’s collection, such as the legendary wall from André Breton’s studio, in a unique dialogue with works by the international artist Maurizio Cattelan. Following the 27 entries of an alphabetical dictionary, it explores the concept of “Sunday,” raising social, political, and aesthetic questions.
With the Maxi Tour, spend two hours discovering the richness of the exhibition *Endless Sunday: Maurizio Cattelan and the Centre Pompidou Collection*.
L’événement Maxi-visite guidée de l’exposition Dimanche sans fin Metz a été mis à jour le 2026-07-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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