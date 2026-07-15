Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies Les Frigos Metz

Informations pratiques

Metz

Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies

Les Frigos 1 rue du Général Ferrié Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

L’Amour avec un grand A, c’est celui qui s’offre sans ménagements, qui se consomme comme une tablette de chocolat. Et celui-là, les Cookies en ont plein leurs poches.

Pour leur nouveau spectacle, les Cookies se saisissent de leurs plus beaux atouts pour emmener le public dans leur univers toujours très féminin et plein de surprises des voix perlées, des chansons fraîches et décalées, de l’humour et surtout beaucoup d’autodérision. Elles sont amoureuses de la vie et de ses travers, des gens et de leurs paradoxes, des corps cabossés, des enfants qui crient, des vieilles croyances déconstruites et puis reconstruites à la superglue.

Et heureusement, quand il y a de l’amour, on peut rire de tout. Et on rit très fort !

Ecriture Marie Ruby

Avec Marie Ruby, chant, guitares

Jitka Sterbakova, chant, clavier

Théo Seemann, batterie, chant

Production L’Arbre à SpectaclesTout public

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Les Frigos 1 rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Love with a capital L is the kind that gives itself freely, to be savored like a bar of chocolate. And the Cookies have plenty of that.

For their new show, the Cookies are drawing on their greatest strengths to take the audience into their world—which is as feminine as ever and full of surprises: crystal-clear voices, fresh and irreverent songs, humor, and above all, plenty of self-deprecating humor. They’re in love with life and its quirks, with people and their paradoxes, with battered bodies, with screaming children, with old beliefs that have been deconstructed and then rebuilt with superglue.

And thankfully, when there’s love, you can laugh at anything. And we laugh really hard!

Written by: Marie Ruby

Featuring: Marie Ruby, vocals, guitars

Jitka Sterbakova, vocals, keyboard

Théo Seemann, drums, vocals

Production: L’Arbre à Spectacles

L’événement Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ