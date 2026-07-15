Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies Les Frigos Metz
dimanche 19 juillet 2026 · Les Frigos · Metz
Informations pratiques
Metz
Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies
Les Frigos 1 rue du Général Ferrié Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’Amour avec un grand A, c’est celui qui s’offre sans ménagements, qui se consomme comme une tablette de chocolat. Et celui-là, les Cookies en ont plein leurs poches.
Pour leur nouveau spectacle, les Cookies se saisissent de leurs plus beaux atouts pour emmener le public dans leur univers toujours très féminin et plein de surprises des voix perlées, des chansons fraîches et décalées, de l’humour et surtout beaucoup d’autodérision. Elles sont amoureuses de la vie et de ses travers, des gens et de leurs paradoxes, des corps cabossés, des enfants qui crient, des vieilles croyances déconstruites et puis reconstruites à la superglue.
Et heureusement, quand il y a de l’amour, on peut rire de tout. Et on rit très fort !
Ecriture Marie Ruby
Avec Marie Ruby, chant, guitares
Jitka Sterbakova, chant, clavier
Théo Seemann, batterie, chant
Production L’Arbre à SpectaclesTout public
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Les Frigos 1 rue du Général Ferrié Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Love with a capital L is the kind that gives itself freely, to be savored like a bar of chocolate. And the Cookies have plenty of that.
For their new show, the Cookies are drawing on their greatest strengths to take the audience into their world—which is as feminine as ever and full of surprises: crystal-clear voices, fresh and irreverent songs, humor, and above all, plenty of self-deprecating humor. They’re in love with life and its quirks, with people and their paradoxes, with battered bodies, with screaming children, with old beliefs that have been deconstructed and then rebuilt with superglue.
And thankfully, when there’s love, you can laugh at anything. And we laugh really hard!
Written by: Marie Ruby
Featuring: Marie Ruby, vocals, guitars
Jitka Sterbakova, vocals, keyboard
Théo Seemann, drums, vocals
Production: L’Arbre à Spectacles
L’événement Festival Classic Metz’ival Concert Chanson swing’n roll The Cracked Cookies Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ
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