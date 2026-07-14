Informations pratiques

Metz

Festival Classic Metz’ival 10ème édition

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-17

10e édition du Classic Metz’ival.

Le festival fête ses 10 ans avec une programmation internationale de concerts gratuits de musique classique, traditionnelle et de création dans l’Euro-Métropole de Metz.

La musique classique pour tous

Le Classic Metz’ival est né d’une ambition rendre la musique classique accessible à tous. Depuis 2017, ce festival estival propose une programmation qui refuse les barrières entre musique savante et musique populaire, entre répertoire classique et création contemporaine. En offrant des concerts gratuits dans des lieux variés de l’Euro-Métropole de Metz, le festival démocratise l’accès à une musique de qualité et touche un public large et diversifié.Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

10th edition of Classic Metz’ival.

The festival is celebrating its 10th anniversary with an international lineup of free concerts featuring classical, traditional, and contemporary music in the Euro-Métropole de Metz.

Classical Music for Everyone

Classic Metz’ival was born out of a single ambition: to make classical music accessible to everyone. Since 2017, this summer festival has offered a program that breaks down the barriers between art music and popular music, and between the classical repertoire and contemporary compositions. By offering free concerts in various venues throughout the Metz Euro-Metropolis, the festival democratizes access to high-quality music and reaches a broad and diverse audience.

L’événement Festival Classic Metz’ival 10ème édition Metz a été mis à jour le 2026-07-08 par AGENCE INSPIRE METZ