Spectacle “La Révolte des Petites cuillères” Rue Etienne Gantrel Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle “La Révolte des Petites cuillères”

Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Une femme rencontre un homme. La femme a un enfant. Un jour, cet homme frappe l’enfant. Et la vie continue, en silence. À travers des fragments de souvenirs, deux narrateurs retracent et interprètent l’histoire d’un.e inconnu.e, depuis son enfance.

Spectacle de la compagnie Le Cygne Ardent. Sur réservation, à partir de 13 ans.Tout public

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Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est +33 7 81 79 24 52 socioculturel@mjc4b.fr

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English :

A woman meets a man. The woman has a child. One day, the man hits the child. And life goes on, in silence. %C0 Through fragments of memories, two narrators retrace and reinterpret the story of a stranger, beginning with their childhood.

A production by the Le Cygne Ardent theater company. By reservation only; ages 13 and up.

L’événement Spectacle “La Révolte des Petites cuillères” Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ