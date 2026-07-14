Spectacle “La Révolte des Petites cuillères” Rue Etienne Gantrel Metz
mercredi 15 juillet 2026 · Rue Etienne Gantrel · Metz
Informations pratiques
Metz
Spectacle “La Révolte des Petites cuillères”
Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Une femme rencontre un homme. La femme a un enfant. Un jour, cet homme frappe l’enfant. Et la vie continue, en silence. À travers des fragments de souvenirs, deux narrateurs retracent et interprètent l’histoire d’un.e inconnu.e, depuis son enfance.
Spectacle de la compagnie Le Cygne Ardent. Sur réservation, à partir de 13 ans.Tout public
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Rue Etienne Gantrel MJC des 4 Bornes Metz 57050 Moselle Grand Est +33 7 81 79 24 52 socioculturel@mjc4b.fr
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English :
A woman meets a man. The woman has a child. One day, the man hits the child. And life goes on, in silence. %C0 Through fragments of memories, two narrators retrace and reinterpret the story of a stranger, beginning with their childhood.
A production by the Le Cygne Ardent theater company. By reservation only; ages 13 and up.
L’événement Spectacle “La Révolte des Petites cuillères” Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ
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