Spectacle ADN, Odyssée verticale Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle ADN, Odyssée verticale

Place de la République Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Spectacle aérien nocturne de la compagnie Transe Express. Dans le cadre du Festival Hop Hop Hop.

Opéra électro porté par des chanteuses et musiciens, narrateurs de l’épopée d’individus confrontés à leur parcours initiatique. Défis collectifs et épreuves individuelles se jouent au cœur de leur construction monumentale. Au fil de leur ascension, ils construisent, déconstruisent, collaborent et s’évadent, transforment leur environnement tout en se transformant eux-mêmes. Au cœur d’une sculpture lumineuse et épurée de 44 mètres de haut, les prouesses de la grimpe, de la danse aérienne et du cirque s’unissent pour mettre à l’honneur la puissance du collectif dans une chorégraphie verticale à vous donner le vertige. Ce voyage transcendant donne sens à l’unité, la solidarité et la coopération.

La soirée continuera avec un DJ set…Tout public

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Place de la République Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A nighttime aerial performance by the Transe Express company. Part of the Hop Hop Hop Festival.

An electro-opera performed by singers and musicians, narrators of the epic tales of individuals facing their journeys of self-discovery. Collective challenges and individual trials unfold at the heart of their monumental structure. As they ascend, they build, deconstruct, collaborate, and drift apart, transforming their environment while transforming themselves. At the heart of a luminous, minimalistE9 sculpture, feats of climbing, aerial dance, and circus arts come together to celebrate the power of the collective in a vertigo-inducing vertical choreography. This transcendent journey gives meaning to unity, solidarity, and cooperation.

The evening will continue with a DJ set…

L’événement Spectacle ADN, Odyssée verticale Metz a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE INSPIRE METZ