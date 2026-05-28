Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Salle Braun Metz
Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Salle Braun Metz vendredi 3 juillet 2026.
Metz
Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons
Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons à Metz !
Par le Quatuor à cordes Estrada.
Programme Coldplay Clocks Imagine Dragons Radioactive Coldplay Adventure of a Lifetime Coldplay Fix You Imagine Dragons Eyes Closed Imagine Dragons Nice to Meet You Coldplay The Scientist Coldplay feelslikeimfallinginlove Imagine Dragons Follow You Imagine Dragons Bad Liar Imagine Dragons Believer Coldplay Sky Full of StarsTout public
45 .
Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay vs Imagine Dragons in Metz!
By the Quatuor à cordes Estrada.
Program: Coldplay Clocks Imagine Dragons Radioactive Coldplay Adventure of a Lifetime Coldplay Fix You Imagine Dragons Eyes Closed Imagine Dragons Nice to Meet You Coldplay The Scientist Coldplay feelslikeimfallinginlove Imagine Dragons Follow You Imagine Dragons Bad Liar Imagine Dragons Believer Coldplay Sky Full of Stars
L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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