Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Salle Braun Metz

Metz

Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie. Achète tes billets dès maintenant pour ce concert Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons à Metz !

Par le Quatuor à cordes Estrada.

Programme Coldplay Clocks Imagine Dragons Radioactive Coldplay Adventure of a Lifetime Coldplay Fix You Imagine Dragons Eyes Closed Imagine Dragons Nice to Meet You Coldplay The Scientist Coldplay feelslikeimfallinginlove Imagine Dragons Follow You Imagine Dragons Bad Liar Imagine Dragons Believer Coldplay Sky Full of StarsTout public

45 .

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues. Buy your tickets now for this Candlelight concert: Coldplay vs Imagine Dragons in Metz!

By the Quatuor à cordes Estrada.

Program: Coldplay Clocks Imagine Dragons Radioactive Coldplay Adventure of a Lifetime Coldplay Fix You Imagine Dragons Eyes Closed Imagine Dragons Nice to Meet You Coldplay The Scientist Coldplay feelslikeimfallinginlove Imagine Dragons Follow You Imagine Dragons Bad Liar Imagine Dragons Believer Coldplay Sky Full of Stars

L’événement Candlelight Coldplay vs Imagine Dragons Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ