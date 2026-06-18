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Hop Hop Hop 17 Metz

Hop Hop Hop 17 Metz

Hop Hop Hop 17 Metz vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 00:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Hop Hop Hop 17

Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 00:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-03

Retrouvez le festival international du spectacle à ciel ouvert, à Metz et dans l’Euro-métropole de Metz !Tout public
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Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Check out the %E0 Open-Air International Performing Arts Festival in %E0 Metz and the Metz Euro-Metropolis!

L’événement Hop Hop Hop 17 Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ

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