Metz

Hop Hop Hop 17

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 00:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-03

Retrouvez le festival international du spectacle à ciel ouvert, à Metz et dans l’Euro-métropole de Metz !Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Check out the %E0 Open-Air International Performing Arts Festival in %E0 Metz and the Metz Euro-Metropolis!

L’événement Hop Hop Hop 17 Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ