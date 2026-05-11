Metz

Dream Factory Festival 2026 Édifier l’imaginaire

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-24 00:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-24

Pour sa 8ème édition, le Dream Factory Festival investit Metz autour de la thématique Édifier l’imaginaire .

Porté par l’association Adrien et les Muses, ce festival de cinéma et d’art vidéo s’appréhende comme une mise en perspective d’univers qui présentent des similitudes d’intentions, de choix artistiques et de propos. Dream Factory collabore depuis plusieurs années avec des institutions culturelles messines telles que le Musée de La Cour d’Or et le Cinéma Le Klub, en déclinant dimensions, espaces et interactions pour nous relier à nous même comme aux autres, au fil d’expériences aussi individuelles que collectives.

Au programme projections, courts-métrages et rencontres avec les artistes.

Musée de La Cour d’Or Metz, une histoire (Nora Schnitzler)

Du 25 au 27 juin, 10h-12h45 et 14h-18h.

Une plongée onirique dans le Quartier Impérial de Metz, portée par les textes d’Adrienne Thomas.

Cinéma Le Klub 24 juin, 20h30 Corps à cors (H. Burkhart-Uhlen & V. Benedetti-Icart)

25 juin, 10h30 Séance scolaire Metz, une histoire (Nora Schnitzler)

25 juin, 20h30 Une fugue (Agnès Patron)

26 juin, 20h30 Aquaballet (M. Aventurier & A. Voyer) + Imagine (Anna Apter) + Un tour de manège (Collectif)

27 juin, 20h30 London calling (H. Baillot & R. Botiveau)Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

For its 8th edition, the Dream Factory Festival invests Metz with the theme Edifying the Imagination .

Supported by the Adrien et les Muses association, this film and video art festival is designed to put into perspective universes with similar intentions, artistic choices and themes. Dream Factory has been collaborating for several years with cultural institutions in Metz such as the Musée de La Cour d’Or and the Cinéma Le Klub, using dimensions, spaces and interactions to connect us to ourselves and to others, through experiences that are as individual as they are collective.

On the program: screenings, short films and meetings with the artists.

Musée de La Cour d’Or: Metz, une histoire (Nora Schnitzler)

June 25 to 27, 10 a.m.-12.45 p.m. and 2-6 p.m.

A dreamlike dive into Metz’s Imperial Quarter, with texts by Adrienne Thomas.

Cinéma Le Klub: June 24, 8:30pm: Corps à cors (H. Burkhart-Uhlen & V. Benedetti-Icart)

june 25, 10:30am: School screening Metz, une histoire (Nora Schnitzler)

june 25, 8:30pm: Une fugue (Agnès Patron)

june 26, 8:30pm: Aquaballet (M. Aventurier & A. Voyer) + Imagine (Anna Apter) + Un tour de manège (Collectif)

june 27, 8:30pm: London calling (H. Baillot & R. Botiveau)

L’événement Dream Factory Festival 2026 Édifier l’imaginaire Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ