Festival Cirq’O Sablon Metz
Festival Cirq’O Sablon Metz lundi 11 mai 2026.
Metz
Festival Cirq’O Sablon
Parc Sainte Chrétienne Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 11:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-11
Que la fête commence !
Le festival Cirq’O Sablon c’est des concerts, des spectacle de cirque (sans animaux), des animations, un village d’artistes etc.
Restauration sur place.Tout public
0 .
Parc Sainte Chrétienne Metz 57000 Moselle Grand Est com.cirqosablon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let the party begin!
The Cirq’O Sablon festival features concerts, circus shows (without animals), entertainment, an artists’ village and more.
Catering on site.
L’événement Festival Cirq’O Sablon Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz 24 avril 2026
- La Légende de Monte Cristo Les Arènes Metz 25 avril 2026
- Quelle différence ça fait ? Salle Braun Metz 25 avril 2026
- Veronika NiKolic & Antony Adam Birthday Social Club Kinepolis St-Julien-lès-Metz Metz 25 avril 2026
- Retour à la maison avec bébé la place du père La Maison des bébés Metz 25 avril 2026