Metz

Festival Cirq’O Sablon

Parc Sainte Chrétienne Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 11:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Que la fête commence !

Le festival Cirq’O Sablon c’est des concerts, des spectacle de cirque (sans animaux), des animations, un village d’artistes etc.

Restauration sur place.Tout public

0 .

Parc Sainte Chrétienne Metz 57000 Moselle Grand Est com.cirqosablon@gmail.com

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English :

Let the party begin!

The Cirq’O Sablon festival features concerts, circus shows (without animals), entertainment, an artists’ village and more.

Catering on site.

L’événement Festival Cirq’O Sablon Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ