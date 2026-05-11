Des cours pour les grands et les non-musiciens Conservatoire de Metz Metz

Metz

Des cours pour les grands et les non-musiciens

Conservatoire de Metz 2 rue du Paradis Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-11 00:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-18 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-01 2026-06-04 2026-06-08 2026-06-11 2026-06-15 2026-06-18 2026-06-22 2026-06-25 2026-06-29

Découverte de l’histoire de la musique afin de réfléchir sur des thématiques qui croisent les arts entre eux.

Les dates Les lundis 11, 18 mai et les 1er, 8, 15, 22 et 29 juin. De 17h à 19h Les jeudis 7, 21 et 28 mai et les 4, 11, 18 et 25 juin. De 14h à 16h

Inscription par téléphone

Participation gratuite à ces séances (histoire et/ou médiation et/ou commentaire d’écoute) durant les jours indiqués. La participation au-delà de ces dates entraine une inscription obligatoire et payante au Conservatoire en tant qu’élève (prorata calculé selon la date de l’inscription). Possibilité d’utiliser le Pass Avant’âges.Adultes

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Conservatoire de Metz 2 rue du Paradis Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 56 63

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English :

Discover the history of music and reflect on themes that cross the arts.

Dates Mondays May 11, 18 and June 1, 8, 15, 22 and 29. 5pm to 7pm Thursdays May 7, 21 and 28 and June 4, 11, 18 and 25. 2pm to 4pm

Registration by phone

Free participation in these sessions (history and/or mediation and/or listening commentary) on the days indicated. Participation beyond these dates entails compulsory, paid enrolment at the Conservatoire as a student (prorated according to the date of enrolment). Possibility of using the Pass Avant’âges.

L’événement Des cours pour les grands et les non-musiciens Metz a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ