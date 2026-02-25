Spectacle Mon Cabrel préféré La Comédie de Metz Metz

Spectacle Mon Cabrel préféré

Après Mon Brassens préféré , Julien Sigalas, accompagné du multi-instrumentiste Francis Colaud, s’attaque au répertoire de Cabrel.

Ensemble ils construisent un spectacle poétique, drôle et musical reprenant avec inventivité et fantaisie le répertoire de Francis Cabrel tout en restant fidèle à son oeuvre.Tout un chacun connaît Petite Marie , Je l’aime à mourir , La corrida ou La dame de haute Savoie . Mais Cabrel a écrit beaucoup d’autres chansons. Vous y retrouverez, bien sûr, quelques tubes intemporels que tout le monde pourra fredonner mais aussi des chansons moins connues du grand public mais ô combien magnifiques. Vous y trouverez encore, des anecdotes sur sa vie, ses chansons, son parcours…Guitares, voix, harmonicas, accordéon… De quoi entrer dans le monde coloré de Cabrel, se l’approprier sans le trahir. L’interprétation est personnelle mais l’émotion reste universelle.

Venez vous asseoir sous le chêne liège pour (re)découvrir les chemins de traverse de cet artiste aux chansons sublimes, profondes et poétiques.Le chanteur et guitariste Julien Sigalas est également comédien et l’auteur de nombreuses comédies.Tout public

La Comédie de Metz 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

After Mon Brassens préféré , Julien Sigalas, accompanied by multi-instrumentalist Francis Colaud, tackles the Cabrel repertoire.

Together, they put together a poetic, funny and musical show that takes up Francis Cabrel’s repertoire with inventiveness and fantasy, while remaining faithful to his work.Everyone knows Petite Marie , Je l’aime à mourir , La corrida or La dame de haute Savoie . But Cabrel has written many other songs. There are, of course, a few timeless hits that everyone will be able to hum along to, as well as some lesser-known but oh-so-beautiful songs. You’ll also find anecdotes about his life, his songs, his career… Guitars, vocals, harmonicas, accordion… It’s the perfect way to enter Cabrel’s colorful world, to make it your own without betraying it. The interpretation is personal, but the emotion is universal.

Come and sit under the cork oak to (re)discover the crossroads of this artist’s sublime, profound and poetic songs.singer and guitarist Julien Sigalas is also an actor and the author of numerous comedies.

