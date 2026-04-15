Concert Pauline Weidmann solo voix + NEPA Quartet La douche froide Metz

Metz

Concert Pauline Weidmann solo voix + NEPA Quartet

La douche froide 5 rue des augustins Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-11 20:00:00

fin : 2026-05-11 23:00:00

Date(s) :

2026-05-11

Pauline Weidmann, vocaliste et performeuse au langage hybride, explore la voix comme une matière organique indissociable du corps. Entre chant lyrique, musiques traditionnelles et improvisation libre, elle sculpte un univers sonore brut et magnétique et nous plonge dans une écoute physique. Une présence habitée, aux confins de la vibration et de l’intime.

Réunion au sommet de quatre figures radicales des musiques improvisées et électroniques, ce quartet sculpte un espace sonore inouï, aux confins du silence et de l’électricité pure. Il déploie une musique de flux et transforme le signal électrique en une matière vivante, une topographie sonore hypnotique et rigoureuse où chaque micro-détail devient événement.

Une immersion fascinante dans l’abstraction sonore internationale.

Pauline Weidmann solo voix

NEPA Quartet [Japon/Etats-Unis/Pays Bas]

Tetuzi Akiyama guitare,

Toshimaru Nakamura no-input mixing board,

Bryan Eubanks synthétiseur modulaire,

Gert-Jan Prins électronique, percussionTout public

5 .

La douche froide 5 rue des augustins Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pauline Weidmann, vocalist and performer with a hybrid language, explores the voice as an organic material inseparable from the body. Between lyrical song, traditional music and free improvisation, she sculpts a raw, magnetic universe of sound, immersing us in physical listening. An inhabited presence, on the edge of vibration and intimacy.

A summit meeting of four radical figures of improvised and electronic music, this quartet sculpts an unheard-of sonic space, on the edge of silence and pure electricity. It unfurls a music of flow, transforming the electrical signal into living matter, a hypnotic and rigorous sonic topography where every micro-detail becomes an event.

A fascinating immersion in international sound abstraction.

Pauline Weidmann solo voice

NEPA Quartet [Japan/United States/Netherlands]

Tetuzi Akiyama guitar,

Toshimaru Nakamura no-input mixing board,

Bryan Eubanks modular synthesizer,

Gert-Jan Prins electronics, percussion

L’événement Concert Pauline Weidmann solo voix + NEPA Quartet Metz a été mis à jour le 2026-04-15 par AGENCE INSPIRE METZ