Atelier réparation vélo, Cité administrative Polygone, Metz

Atelier réparation vélo Mardi 12 mai, 10h00 Cité administrative Polygone Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T12:00:00+02:00

Dans le cadre de sa démarche de transformation écologique et d’incitation au changement de comportement notamment en termes de mobilité, la DREAL Grand Est participe une nouvelle fois au challenge « Mai à vélo 2026 ».

Dans ce cadre, elle organise plusieurs temps majeurs, dont des ateliers de réparation vélo sur ces 3 sites principaux.

Sur le site de Metz, les actions seront mutualisées avec les autres administrations occupantes.

Suivront des temps collectifs de partage autour de rappels de sécurité ainsi que des moments conviviaux autour du vélo (café, pique nique), pour partager les bonnes pratiques et les expériences entre cyclistes et futurs cyclistes.

Cité administrative Polygone 5 rue Hinzelin 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est

– Diagnostics vélo : conseils sur entretien et réparation et coûts à envisager. – Atelier “Air et huile” : petit entretien : gonflage des pneus, graissage de la chaîne, réglage freins et vitesses