Festival Constellations de Metz Metz
Festival Constellations de Metz Metz jeudi 25 juin 2026.
Metz
Festival Constellations de Metz
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-25 00:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-06-25
Le festival international Constellations de Metz revient pour fêter sa 10e édition avec une programmation de jour et de nuit, riche et plurielle, mêlant diverses formes d’art.
Rythmant la vie culturelle et touristique de Metz et rayonnant au-delà des limites de la cité, Constellations de Metz s’impose comme le rendez-vous culturel inédit, gratuit et incontournable dans le paysage national et transfrontalier.
Le festival invite des artistes venus du monde entier à présenter leur univers artistique, tout en accordant une place particulière aux artistes régionaux et locaux.
Programme et horaires à venirTout public
0 .
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Metz’s international Constellations festival returns to celebrate its 10th edition with a rich and diverse program of day and night events, featuring a variety of art forms.
Setting the pace for Metz’s cultural and tourist life, and extending beyond the city’s borders, Constellations de Metz has established itself as an unmissable, free, cultural event on the national and cross-border scene.
The festival invites artists from all over the world to present their artistic universe, while giving a special place to regional and local artists.
Program and times to come
L’événement Festival Constellations de Metz Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ
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