Metz

Les nuits Constellations de Metz Résidences

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2026-06-25 00:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-25 2026-06-26

Deux nuits pour explorer, ressentir et célébrer ensemble la 10e édition du festival international Constellations de Metz !

Au programme de ces soirées concerts, performances live audiovisuelles, restitutions de résidences transfrontalières, etc.

Les Nuits Constellations de Metz sont en accès libre et sans réservation, dans la limite des places disponibles. La capacité d’accueil de Bliiida étant limitée, nous vous invitons à anticiper votre venue.

Lors des Nuits Constellations de Metz, découvrez en exclusivité les sorties de résidences artistiques transfrontalières organisées avec Les Rotondes au Luxembourg du collectif Minuit 47 Benjamin Gabriel & Victor Paredes, ainsi que de l’artiste Amélie Samson !

Minuit 47 Minuit 47 a imaginé AURA, un dispositif musical interactif, sans fi l et modulable, favorisant une pratique musicale intuitive et collective. Développé en collaboration avec les publics concernés et supervisé par des chercheurs en cognition et technologies, AURA prend vie dans des lieux culturels et médico-sociaux à travers des ateliers immersifs, des restitutions publiques et diverses formes de médiation.

Amélie SamsonAmélie Samson a conçu Parasites, une installation audiovisuelle donnant forme aux bruits numériques envahissants de notre quotidien. À partir d’enregistrements de sons familiers, elle met en scène des créatures organiques inquiétantes qui semblent respirer et se nourrir de cette cacophonie.

Ces résidences sont développées dans le cadre du projet GRACE dédié à la généralisation de l’éducation artistique à tous les habitants de la Grande Région et soutenu fi nancièrement par le programme Interreg Grande Région 2021 2027 de l’Union européenne.Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Two nights to explore, feel and celebrate together the 10th edition of Metz’s international Constellations festival!

On the program: concerts, live audiovisual performances, cross-border residencies, etc.

The Metz Constellations Nights are open to all, without reservation, subject to availability. Bliiida’s capacity is limited, so please plan ahead.

During the Nuits Constellations in Metz, discover exclusive releases from cross-border artistic residencies organized with Les Rotondes in Luxembourg by the Minuit 47 collective: Benjamin Gabriel & Victor Paredes, and artist Amélie Samson!

Minuit 47 Minuit 47 has come up with AURA, an interactive, cordless, modular musical device that encourages intuitive, collective musical practice. Developed in collaboration with the audiences concerned and supervised by researchers in cognition and technology, AURA comes to life in cultural and medico-social venues through immersive workshops, public performances and various forms of mediation.

Amélie SamsonAmélie Samson has designed Parasites, an audiovisual installation giving shape to the invasive digital noises of our daily lives. Using recordings of familiar sounds, she stages disquieting organic creatures that seem to breathe and feed off this cacophony.

These residencies are being developed as part of the GRACE project, dedicated to extending arts education to all inhabitants of the Grande Région, and fi nancially supported by the European Union’s Interreg Grande Région 2021 2027 program.

L’événement Les nuits Constellations de Metz Résidences Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ