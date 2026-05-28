MAMA SUMMER PARTY La soirée en boîte 100% féminine Metz
MAMA SUMMER PARTY La soirée en boîte 100% féminine Metz vendredi 12 juin 2026.
Metz
MAMA SUMMER PARTY La soirée en boîte 100% féminine
Metz Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
MAMA PARTY revient à Metz pour sa 4ème édition placée sous le signe de l’été.Viens danser et lâcher prise, à La Douche Froide, de 20h à 23h.
Mademoisell’Emy sera derrière les platines pour te faire danser sur les plus grands tubes et te faire chanter à tue-tête sur tes bangers préférés !
Stands et surprises seront aussi de la partie.Une soirée 100% féminine, 0% charge mentale, made in Moselle.Pour laisser ta charge mentale de côté !Adultes
20 .
Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
MAMA PARTY returns to Metz for its 4th summertime edition, at La Douche Froide, from 8pm to 11pm.
Mademoisell’Emy will be behind the decks to get you dancing to the greatest hits and singing your heart out to your favorite bangers!
A 100% feminine evening, 0% mental load, made in Moselle, to leave your mental load behind!
L’événement MAMA SUMMER PARTY La soirée en boîte 100% féminine Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
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