Les Fontaines Dansantes Quai des Régates Metz

Metz

Les Fontaines Dansantes

Quai des Régates Lac aux Cygnes Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 22:30:00

fin : 2026-07-29 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-13 2026-07-30 2026-09-03

Événement très populaire à Metz (Moselle), le spectacle son et lumières Fontaines dansantes revient durant l’été 2026. Cette année, le show aura pour thème La Magie s’invite à METZ .

Rendez-vous incontournable, le spectacle son et lumière Fontaines dansantes se déroule à l’entrée du plan d’eau, au Lac aux Cygnes.

À l’instar de l’année précédente, le public pourra admirer le spectacle durant plus de vingt minutes. Plusieurs centaines de jets d’eau animés et colorés se déploient jusqu’à 14 mètres de haut tout en se mélangeant à des projections vidéos. Le tout sur fond musical.Tout public

0 .

Quai des Régates Lac aux Cygnes Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A very popular event in Metz (Moselle), the Dancing Fountains sound and light show returns in the summer of 2026. The theme of this year’s show is Magic invites itself to METZ .

A not-to-be-missed event, the Dancing Fountains sound and light show takes place at the entrance to the lake at Lac aux Cygnes.

As in previous years, the public will be able to admire the show for over twenty minutes. Hundreds of animated, colorful water jets shoot up to 14 meters into the air, mixed with video projections. All set to a musical backdrop.

L’événement Les Fontaines Dansantes Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ