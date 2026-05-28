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Déstockage d’été à Caritas Moselle Caritas Moselle Metz

Déstockage d’été à Caritas Moselle Caritas Moselle Metz

Déstockage d’été à Caritas Moselle Caritas Moselle Metz samedi 13 juin 2026.

Lieu : Caritas Moselle

Adresse : 6 bis Boulevard Paixhans

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Déstockage d’été à Caritas Moselle

Caritas Moselle 6 bis Boulevard Paixhans Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Déstockage d’été sur les vêtements femme.

Vente, à petits prix, ouverte à tous.Tout public
0  .

Caritas Moselle 6 bis Boulevard Paixhans Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Summer clearance sale on women’s clothing.

Sale, at low prices, open to all.

L’événement Déstockage d’été à Caritas Moselle Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ

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