Déstockage d’été à Caritas Moselle Caritas Moselle Metz

Metz

Déstockage d’été à Caritas Moselle

Caritas Moselle 6 bis Boulevard Paixhans Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Déstockage d’été sur les vêtements femme.

Vente, à petits prix, ouverte à tous.Tout public

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Caritas Moselle 6 bis Boulevard Paixhans Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Summer clearance sale on women’s clothing.

Sale, at low prices, open to all.

L’événement Déstockage d’été à Caritas Moselle Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ