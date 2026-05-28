Déstockage d’été à Caritas Moselle Caritas Moselle Metz
Déstockage d’été à Caritas Moselle Caritas Moselle Metz samedi 13 juin 2026.
Metz
Déstockage d’été à Caritas Moselle
Caritas Moselle 6 bis Boulevard Paixhans Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Déstockage d’été sur les vêtements femme.
Vente, à petits prix, ouverte à tous.Tout public
0 .
Caritas Moselle 6 bis Boulevard Paixhans Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer clearance sale on women’s clothing.
Sale, at low prices, open to all.
L’événement Déstockage d’été à Caritas Moselle Metz a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Nocturne à la Boutique Bliiida La boutique Bliiida Metz 28 mai 2026
- Consommateurs du monde, unissez-vous ! Le Centre Pompidou-Metz Metz 28 mai 2026
- Spectacle Tinder surprise ! La Comédie de Metz Metz 28 mai 2026
- Concert PRAED L’Esplanade Metz 28 mai 2026
- FANNY WOLFF DANS DETENDUE COMEDIE DE METZ Metz 29 mai 2026